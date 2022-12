Homem que ameaça colocar fogo em casas no Acre é preso com madeira ilegal, arma e drogas

Ao final da tarde desta sexta-feira (23), a Polícia Civil em Sena Madureira, em cumprimento de mandado de busca e apreensão no Ramal do Cassirian, prendeu, em flagrante, F.M.C, em posse de uma revólver calibre 38′ com seis munições intactas, 121gm de substância aparentando ser maconha, além de um carregador de rifle calibre 22′.

Durante a abordagem, também foi apreendido uma caminhonete contendo significativa quantidade de madeira ilegal.

A operação se deu em decorrência de denúncias de moradores daquela localidade, dando conta de que o possível autor estaria colocando em pânico os moradores da comunidade.

De acordo com a denúncia, o indivíduo estaria mostrando arma de fogo e ameaçando, além de atear fogo em residências.

A ação foi coordenada pelo delegado Marcos Franck que deu voz de prisão ao investigado e o conduziu a Delegacia Geral de Sena Madureira para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocado à disposição da justiça.