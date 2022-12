Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda

VIRTUDES E VÍCIOS

Data estelar: Lua míngua em Escorpião

As potências cosmogônicas de elevada qualidade circulam livremente se manifestando objetiva e subjetivamente, são rios de vida que carregam consigo todos os ingredientes necessários para a criação de Universos, são a promessa da glória que buscamos alhures, mas que se encontram disponíveis para se expressarem através de nossas presenças.



Em nossas mãos, e ao alcance de nosso poder, se encontra a decisão de o quão transparentes nos tornaremos para que essas potências encontrem em nós uma porta aberta, em vez de uma represa que contém e distorce as sementes que serviriam para satisfazer nossos íntimos anseios.



É por meio da prática das virtudes que nos tornamos transparentes, tanto quanto é pelos vícios egoístas que distorcemos a manifestação dos rios de vida que nos brindam com sentido e significado.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Manter as operações da vida funcionando para que no fim de cada dia a sensação seja de avanço, esse é o cenário ideal, mas que conflita com a realidade disponível, em que tudo vai aos trancos, barrancos e solavancos.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Há discordâncias que não dá para resolver na hora, mas ao mesmo tempo é muito difícil levar desaforo para casa, ou ficar com um sapo entalado na garganta. Não há uma fórmula simples para solucionar um caso assim.

LEÃO(nascimento entre 22/7 a 22/8)

Muitas coisas podem ser combinadas e parecerem fáceis quando conversadas, mas se ninguém toma nenhuma iniciativa prática para as colocar em marcha, então até as mais simples coisas vão se complicando. É assim.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Para que tudo seja do jeito que você pensa ser melhor, você precisará se debruçar sobre todas as operações, e assumir a responsabilidade por manter tudo funcionando desse jeito. Parece difícil, mas é possível.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Entrar num frenesi de atividades agora não vai compensar o tempo perdido, só vai contribuir para gerar mais trapalhadas, como se poucas houvesse para administrar. Melhor continuar apostando na calma, na paz da alma.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Suas certezas são irrevogáveis, mesmo que em alguns casos haja evidências de que seria melhor questionar algumas. Vale a pena respeitar o princípio da realidade, mesmo que renegue algumas de suas certezas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12) Aquilo que seja combinado não é necessariamente o que virá a acontecer, porque entre as conversas e os acontecimentos há um abismo de mistérios, pelo qual circulam todas as coisas que andam ocorrendo no mundo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1) Aquilo que você quer não acontecerá por golpe de sorte, mas como resultado de uma construção paciente através de hábitos e rotinas. O tempo está ao seu favor, mas você precisa fazer amizade com ele, em vez de conflitar.