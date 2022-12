Humaitá inicia treinamentos e sonha com uma temporada de vitórias

Com um calendário onde terá para disputar, Campeonato Estadual, as Copas Verde e do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série D, o elenco do Humaitá iniciou nesta quarta, 28, na Arena da Baixada (antigo campo do Vidal) a preparação para a temporada de 2023.

“Começamos o nosso trabalho. Teremos uma temporada desafiadora e vamos lutar por títulos”, comentou o técnico Álvaro Miguéis.

Álvaro espera chegadas

Álvaro Miguéis espera as chegadas dos laterais Augusto e Caetano, dos volantes Mineiro e Fernandinho e dos atacantes Aldair, Igor Dias e Alesson.

“Ficaremos com elenco completo somente na próxima semana. Nosso grupo tem muita qualidade e isso aumenta a responsabilidade”, avaliou o treinador.

Estreias em fevereiro

Os primeiros compromissos do Humaitá em 2023 serão no mês de fevereiro. A estreia na Copa Verde vai ser no dia 18 contra o Trem, do Amapá, e no Estadual dia 25 no duelo diante do Andirá.

Leineker não vem

O goleiro Leineker foi anunciado para seguir no Humaitá, mas não vem mais. O atleta acertou com o Londrina, do Paraná.