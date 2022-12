Ideal conquista título do Campeonato Municipal em Cruzeiro do Sul

O Ideal derrotou o São Cristóvão por 1 a 0 nessa sexta, 30, no estádio Cruzeirão, e conquistou o título do Campeonato Municipal da 1ª Divisão, em Cruzeiro do Sul. O campeonato foi iniciado em julho e 54 partidas foram realizadas.

“Conseguimos promover um campeonato com grandes partidas e isso valorizou muito a competição. A recuperação do estádio Cruzeirão também foi importante para termos uma competição disputada em estádio de excelente nível”, avaliou o presidente da Liga Cruzeirense de Futebol, Antônio Rodrigues.

Grandes investimentos

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, destacou o grande investimento realizado nos clubes da primeira e segunda divisões e também na revitalização do Cruzeirão.

“O futebol de Cruzeiro do Sul sempre foi destaque no Juruá. Depois da parada por causa da pandemia, aumentamos os investimentos em material esportivo para os clubes e fizemos a reforma completa do Cruzeirão. Temos muitos talentos em Cruzeiro do Sul e queremos seguir com esse investimento em todas as modalidades no próximo ano”, declarou Zequinha Lima.