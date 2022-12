Igreja católica de Sena Madureira define programação especial de Natal

Como acontece todos os anos, a Igreja católica Nossa Senhora da Conceição, em Sena Madureira, está com uma programação pronta para celebrar o Natal. Nesse contexto, haverá a celebração da Missa, benção do presépio e, ainda, a cantata de Natal.

De acordo com o Frei Moisés, pároco da cidade, a programação será iniciada nesta sexta-feira (23) com a cantata de Natal, quando alguns grupos da igreja estarão se apresentando com músicas natalinas. No sábado (24) ocorrerá a Missa, a partir das 19h15.

- Publicidade-

No domingo (25), a missa será promovida em dois horários: 8h15 e às 19h15.

“Trata-se de uma celebração importantíssima para a vida cristã. Vamos celebrar com fé esse momento que é central para a vida”, destacou o Frei Moisés.

A expectativa é de que um grande número de fiéis possa participar das celebrações.