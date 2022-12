Influenciadora Ludmilla Cavalcante comemora aniversário com festa do pijama e look sexy

Na noite deste domingo (11) rolou uma grande festa do pijama para comemorar o aniversário da influenciadora e empresária Ludmilla Cavalcante. A ruiva compartilhou em sua conta oficial do Instagram seu look sexy para a festa.

Na publicação nos stories, a ruiva está toda sexy abusando das transparência no hobe e marquinho de renda. Os detalhes de pelúcia na capinha do celular e plumas sapato deixaram a influencer bem meiga.

Nos comentários, seus mais de 254 mil seguidores elogiaram a beleza da acreana e desejaram felicitações em uma das postagens: “Eu sabia que era sagitariana, mas não sabia que era coladinho no meu! Lud, te desejo só as coisas mais bonitas da vida, pois o pesado vc já enfrentou! Que sua neném mas velha chegue logo em seus braços e que vc tenha a família reunida como merece! Que Deus te abençoe muito, que te dê muitos jobs, dindin, conexões saudáveis e muita muita muita saúde! Curta seu dia, feliz aniversário!”, disse uma seguidora. “Felicidades sempre e pra sempre é o que eu te desejo !! Parabéns … saúde , paz e muito amor sempre!, disse outra.

A acreana também compartilhou na rede social um vídeo que mostra alguns detalhes da festa do pijama e as amigas que participaram da comemoração do seu aniversário.

A festa de aniversário de Ludmilla contou com as amigas Maiara Vanessa, Cris Casas, Iwlly, Fernanda Vendette, Mariana Klemer, Adriana Lira e Edmirk Herculano. Todas as convidadas estavam vestidas com o tema da festa.

Claro que este colunista traz tudo em primeira mão para vocês! Os clique são da fotógrafa Rafa Wiciuk. Veja fotos exclusivas da para a coluna Douglas Richer do ContilNet: