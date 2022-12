Inscrições para o Miss Universo Acre estão abertas; veja na coluna do Theodoro

Bola fora

Ex-prefeito Marcus Alexandre deu adeus ao PT. Depois dos resultado das urnas, resolveu se dedicar ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), onde tem cargo de confiança e, por enquanto, não quer saber de política!

Políticos sem noção!

A população está uma arara com os nobres deputados que estão apoiando o aumento do ICMS para energia e a gasolina. Estes senhores não estão nem ai para a população. Terão suas contas pagas pelos próximos quatro anos pelo erário publico e o resto que se exploda!

Transparente

O Supremo Tribunal Federal acabou de vez com a farra do orçamento secreto, que deixou muitos deputados e senadores cheios de dinheiro com as emendas do relator, desviando milhões de reais para as contas dos parlamentares.

A voz das urnas

Diplomado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para um terceiro mandato, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva chorou ao dizer que, com a sua vitória, o povo reconquistou o direito de viver em democracia e defendeu o cultivo permanente desse valor frente às ameaças enfrentadas no Brasil e em outros lugares do mundo.

Nem tão mal assim!

Bolsonaro vai levar vida de milionário às custas do dinheiro público. Receberá aposentadoria parlamentar de R$ 30 mil e R$ 11,9 mil de pensão do Exército. Fora gordo salário do PL e carros e seguranças pagos pela União.

Não as aramas

Petistas querem mudar o ECA para punir quem ensinar adolescentes a manusear armas. Alencar Santana e Maria do Rosário culpam a “irresponsável” política armamentista de Bolsonaro por crimes cometidos por crianças.

Ladeira abaixo!

Depois da Vitória de Lula, todo mundo esperava que o ex-governador Jorge Viana virasse ministro na nova equipe que assumirá os destinos do país. Depois que o PT acreano sofreu derrota para o governo, o senado, para deputados federal e deputado estadual, a sigla ficou sem força política para ocupar qualquer cargo na equipe do novo governo.

José Múcio Monteiro sabe que nos primeiros dias à frente do Ministério da Defesa não pode fazer nada que desagrade os militares, sobretudo quanto aos projetos que os fardados mais estimam. Não quer azedar as relações. Por isso, não vai mexer, por ora.

Em Baixa

Um dos pontos que deve perder força no governo Lula sãoos programas das escolas com ensino militar “a menina dos olhos” do governo Bolsonaro, cujo andamento não é bem visto pelos petistas. O que deve ser feito mesmo é a desmilitarização do poder.

Cala boca na farda!

O que mais preocupa Lula diz respeito à ordem nos quartéis. No governo Bolsonaro, os militares participavam de atos antidemocráticos e emitiam opiniões políticas nas redes, infringindo o código militar, sem que nenhuma punição lhes fosse imposta. Agora, haverá sanções a quem quiser fazer política usando a farda. Cada um no seu quadrado.

Nem tão forte assim!

A diversidade deve deixar a desejar na Esplanada de Lula. A tendência é que negros ocupem somente quatro ministérios dos mais de 30 que funcionarão na próxima gestão. A escalação de Lula conta com Marina Silva, no Meio Ambiente; Silvio Almeida, nos Direitos Humanos; Nilma Lino Gomes, na Igualdade Racial; e Margareth Menezes, na Cultura. A cantora baiana foi escolha de Janja e teve o apoio de Caetano Veloso.

Linda de viver, Elizabeth Ferreira Passos faz enorme sucesso com seus artigos publicados nas redes sociais.

Empresário Ricardo Leite e sua equipe super feliz com a inauguração do Hipermercado ATACALE, gerando 250 novos empregos, com investimentos de 80 milhões, para incentivar a economia acreana.



Divorciada de Tom Brady, Gisele Bündchen está de férias no Brasil. A modelo desembarcou em São Paulo para compromissos de trabalho e depois se encaminhou para Santa Catarina, onde está hospedada em uma cobertura de R$ 31 milhões.

Modelo Luciana Alves, deixando saudades no Acre, fixou residência em Uberlândia.

Professora Luísa Karlberg reuniu o sodalício para a confraternização da Academia Acreana de Letras.

Os amigos Degmar e Minoro kimpara na festa de confraternização da Universidade Federal do Acre.

Socialite Leila Biancardi deixou muitas saudades entre os amigos com sua partida para o plano espiritual. Sua estrela vai brilhar agora na casa do senhor!

A Pergunta

Eleita deputada federal com uma grande votação, a ex-prefeita Socorro Neri esta de volta a seara política do Estado. Esta sendo inclusive cotada para entrar na briga para disputar a cadeira de Tião Bocalom na prefeitura de Rio Branco. Será?

Vem aí o maior concurso de Beleza do Acre. Miss universo Acre-2023, sob a coordenação de Meyre Manaus. Inscrições abertas para todo o Estado através do link 👇 https://linktr.ee/meyremanaus. Na foto Juliana Melo, Miss Universo Acre – 2021/22.

Minha querida amiga Veracilda Hölscher já iniciando a celebração do natal na Alemanha. Vem aí o badalado reveillon do Jupará Choperia, a festa movimenta a sociedade com vários shows. Contato (68) 9962-8282. Com Sandra Melo, Bruno Damasceno, Sandro Angelim e DJ Yuri Vargas. Reservas de mesas pelo fonte (68) 999628282, com Meyre Manaus.

Igor Agência de Turismo fazendo o maior sucesso com SUS roteiros turísticos, levando os acreanos para curtir o final de ano nos melhores destinos no Brasil e no exterior. Vá conferir na rua MarechaL Deodoro, 852 – Bairro Ipase. Contato 92088000.