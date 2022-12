Inteligência artificial: o curioso fenômeno das bandas virtuais de K-pop

“O que estamos fazendo com a Eternity é uma novidade. Acho que é um novo gênero musical”, diz Park Jieun, a mulher por trás da Eternity.

“A vantagem de ter artistas virtuais é que, enquanto as estrelas do K-pop muitas vezes apresentam limitações físicas, ou até mesmo com problemas de saúde mental por serem humanos, os artistas virtuais podem ser livres disso.”