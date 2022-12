Internada, Anitta passa por exames de investigação de possível câncer

Internada desde a semana passada, a cantora Anitta passará por exames de investigação para possível câncer. Anitta, que cancelou seu show no megaevento ‘Farofa da Gkay’ por conta da hospitalização, disse que está enfrentando complicações com o pulmão e pâncreas, mas não explicou qual o diagnóstico.

Segundo fonte ao Portal Istoé, a cantora passará por um rastreamento oncológico, que é um conjunto de métodos aplicados para o diagnóstico precoce do câncer ou lesões pré-cancerosas. Segundo com o Instituto Vencer o Câncer, a aplicação dos métodos de rastreamento só está indicada quando o risco de câncer é mais alto. O rastreamento inclui exames como papanicolau, mamografia, colonoscopia e outros exames específicos.

Em julho deste ano, Anitta contou, por sua conta do Twitter, que foi diagnosticada endometriose. No último dia 7, a cantora explicou que sua internação atual “não tem nada a ver com a minha cirurgia da endometriose”, disse.