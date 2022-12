Itaú está com vagas para curso gratuito de programação — e vai contratar todos os alunos

Nesta sábado, 3, o Itaú abre inscrições para o Bootcamp Itaú Devs, programa de formação em tecnologia.

Nesta edição, as 30 vagas disponíveis serão exclusivas para pessoas com deficiência. Os selecionados receberão um treinamento com nove meses de duração, incluindo etapas teóricas e práticas, com atuação em negócios do banco.

O programa é gratuito e todos os selecionados serão contratados pelo Itaú desde o primeiro dia de formação.

Nos últimos dois anos, o Itaú realizou 12 Bootcamps Itaú Devs – com edições exclusivas para pessoas trans, mulheres, pretos e pardos e pessoas com deficiência.

No total, mais de 400 pessoas foram contratadas e treinadas, que atualmente trabalham no time de tecnologia.

A partir de iniciativas como essa, o Itaú dobrou no último ano a representatividade de pessoas com deficiência em sua a área de Tecnologia, saltando de 280 no fim de 2020 para 560 em dezembro de 2021.

Quem pode se inscrever no Bootcamp Itaú Devs?

Profissionais de todo o Brasil podem se inscrever no programa e não é preciso ter experiência em tecnologia.

Os requisitos são ter mais de 18 anos e disponibilidade para trabalhar 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Além disso, é preciso e anexar o laudo médico que descreva a deficiência no momento da inscrição.

“Contemplar a diversidade em todas as áreas de uma empresa já é um consenso atualmente – mas ter times diversos na tecnologia é ainda mais fundamental para oferecermos produtos e serviços que realmente atendam a todos os perfis de nossa sociedade”, declarou Rodrigo Dantas, diretor de Tecnologia do Itaú Unibanco.

Como vai funcionar o Bootcamp Itaú Devs?

Os selecionados serão treinados em lógica de programação, Java e AWS. Os primeiros 3 meses do programa serão destinados à formação teórica e vivência em projetos do Itaú.

Após esse período, o profissional ficará seis meses atuando em residência na equipe em que foi contratado para colocar em prática tudo o que aprendeu.

Como se inscrever?

Os interessados podem se inscrever até o dia 1 de janeiro por meio do link.