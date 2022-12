Com 23 anos, acreano larga tudo, vai embora para Portugal e sonha em levar a família

Mario Victor Damasceno, de 23 anos, é acreano e estudou o ensino médio no Colégio Estadual Barão do Rio Branco (CERBR), chegou a ingressar no curso de jornalismo da Universidade Federal do Acre (Ufac) e também em direito, pela UNAMA, mas acabou abandonando os cursos para seguir o sonho de morar no exterior.

Atualmente ele reside em Porto, uma cidade portuária no norte de Portugal, inicialmente chegou no país como turista, mas agora já trabalha em uma empresa de telecomunicações. Para ele foi um choque cultural e econômico muito grande, muito diferente de sua realidade na capital Rio Branco. “Na minha rua não tinha saneamento básico e aqui em Porto isso é completamente diferente”, diz.

Mesmo com a dificuldade financeira que enfrentou com a mudança, recebeu o apoio da mãe que é agente de endemias e do pai que é professor municipal da zona rural. Para ele, as oportunidades de emprego e a qualidade de educação e de vida na Europa valem a pena. Ele também pretende levar sua família para morar lá futuramente.

“Muita gente vem achando que a caminhada é fácil. Vem com pouco preparo, pouco dinheiro e alguns até retornam ao Brasil por isso”, acrescenta Mario.

As questões trabalhistas são diferentes, a carga horária é maior que no Brasil, chegando a 10/12 horas diárias. “As questões trabalhistas em toda Europa são menos rígidas que no Brasil”, afirma. A formação superior é paga assim como o sistema de saúde também, mas Mário não se arrepende da decisão, apesar das adversidades.

“Portugal é um lugar relativamente simples de se obter os documentos para trabalhar, a língua portuguesa ajuda muito. Hoje em dia já existe o Visto de Procura de Trabalho, que é um visto que permite o Brasileiro ir a Portugal somente procurar emprego e residir”, segundo Mário.

Seu maior objetivo no momento é se estabelecer completamente e fazer faculdade de história. Ele relata que o país é multicultural, reunindo comunidades de diversas nacionalidades e turistas de todo o mundo. Teve acesso a diversos espaços como monumentos históricos, museus e entrou em contato com variados costumes.