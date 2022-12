Jovem é feriado a tiros ao sair para fazer compras na Baixada da Sobral

Kelvin Costa do Nascimento, 26 anos, foi ferido com dois tiros em uma tentativa de homicídio, na noite desta sexta-feira (9), na Rua Juricaba, no bairro João Paulo II, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Kelvin havia acabado de sair da própria residência para fazer compras em um comércio que fica localizado na frente da casa da dele, quando foi surpreendido por dois criminosos que estavam em uma motocicleta. O passageiro desceu e de posse de uma arma de fogo realizou vários disparos contra a vítima, que foi alvejada com dois tiros, sendo que um atingiu o homem nas costas, que ficou alojada no abdômen e no ombro. Após a ação, os criminosos fugiram de moto em direção ao Conjunto Cabreúva gritando o nome de uma facção criminosa.

Kelvin voltou correndo para casa e pediu ajuda aos seus familiares, que ajudaram o rapaz e acionaram a Polícia Militar via Copom. Os militares colocaram o jovem dentro da viatura e pediram ajuda a uma ambulância de suporte básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que deu os primeiros atendimentos e encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Outros policiais militares do 1° Batalhão também estiveram no local, colheram informações sobre os criminosos e realizaram ronda na região, mas não tiveram êxito.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e agentes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), colheram as informações e o caso será investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio.