Jovem vítima de acidente de quadriciclo no Acre morreu na véspera de aniversário

O corpo de Olavinho Siqueira deu entrada no necrotério do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, na manhã desta terça-feira (6). Nesta terça-feira (6), pela parte da tarde, ele sofreu um acidente de quadriciclo no ramal do Raimundo Coelho, rio Macauã, indo a óbito antes mesmo de receber atendimento médico.

SAIBA MAIS: Acidente fatal: morador sofre acidente de quadriciclo e morre no interior do Acre

- Publicidade-

No hospital local, a equipe médica verificou que Olavinho apresentava uma perfuração no corpo e, por alguns minutos, não quis liberar o corpo. Entretanto, a própria família alegou ter sido em virtude do acidente. Sendo assim, o corpo foi liberado para providenciar o velório.

O corpo de Olavinho foi encontrado pelo seu próprio irmão Railan Siqueira. “Ele estava demorando muito chegar em casa, então saímos para verificar o que tinha acontecido. Por volta das 10 horas da noite, encontramos ele caído no ramal. Acreditamos que o acidente aconteceu por volta de 1 hora da tarde. Lamentamos muitos o ocorrido”, frisou.

Segundo informações, o acidente ocorreu quando Olavinho descia uma ladeira no quadriciclo. Acabou batendo em uma árvore, o que agravou ainda mais a situação.

Olavinho era casado e pai de uma filha. Hoje, ele iria completar 29 anos de idade. Portanto, morreu na véspera de seu aniversário.