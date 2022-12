Junto com filho e a babá, Gladson assiste final da Copa no Catar: “Que jogaço!”

A Argentina conquistou a Copa do Mundo sobre a França nos pênaltis por 4 a 2, depois de um empate em 3 a 3 na prorrogação com gols de Messi (2), Di Maria e Mbappé (3).

Nas redes sociais, o governador do Acre, Gladson Cameli compartilhou cliques assistindo o jogo final no Catar. Acompanhado do filho Guilherme Cameli, que usou a camisa da seleção Argentina , e da babá Nágila Barbosa, Gladson comentou a emoção do jogo, a conquista da campeã e consagração de Messi.

Na legenda Cameli ainda brincou se declarando pé quente: Fomos pé quente hoje pra Argentina! Que jogaço! Ver @leomessi consagrando a carreira com o título de uma Copa do Mundo é incrível!