Leilão “Direito de Viver” agita o domingo em Sena; dinheiro arrecadado vai para o Hospital do Amor

Boa parte da comunidade de Sena Madureira está reunida desde às 10 horas da manhã deste domingo (11), no rancho V-5, localizado na BR-364 e distante cinco quilômetros do centro urbano, participando de um leilão solidário de pecuaristas e comerciantes visando a arrecadação de dinheiro destinado ao tratamento de pessoas portadoras de câncer no Hospital do Amor, em Barretos (SP).

A inciativa é de um rede de empresários solidários que promovem o leilão “Direito de Viver”, tanto de forma on-line, transmitido pelo Youtube através da empresa Leilão marcas, como de forma presencial.

Serão leiloados pelo 100 animais, entre os quais gado da raça Nelore, cavalos e alguns muares (burros e mulas).

Os animais foram todos doados por pecuaristas locais. O rancho onde se realiza o evento é de propriedade do empresário e pecuarista Paulo Sérgio Mandrotti, que espera atrair ao evento pelo menos 200 pessoas e obter um faturamento de R$ 400 mil, que serão todos repassados ao Hospital do Amor.

Além do leilão em si, está havendo shows com artistas locais e outros eventos, como bingo. Um touro reprodutor, com valor estimado em R$ 20 mil, será vendido em sistema de bingo. Cada cartela custará R$ 100,00 e quem bater leva o animal com certificação PO (puro sangue).

“Espero que a população de Sena, os pecuaristas, os comerciantes e todas àquelas pessoas preocupadas com a saúde e solidárias com os que fazem tratamento contra o câncer compareçam e tragam suas contribuições”, disse Paulo Sérgio.