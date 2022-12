Lista dos solteiros mais cobiçados, despedida de Tião Viana e mais: confira as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

A mais esperada do ano saiu! Confira a lista dos solteiros mais cobiçados do Acre

Amigo secreto, confraternização, uva passa no arroz, especial Roberto Carlos da Globo, Mariah Carey e a sua música de Natal… Tudo isso são coisas que todo mundo está acostumado a ver no final do ano. Mas tem uma coisa que o Acre inteiro aguarda toda vez que chega dezembro: saber quais foram os solteiros mais cobiçados do ano.

Em 2022 muita gente casou, separou, voltou a namorar, traiu … O que importa é que depois de tudo isso, o ContilNet separou as 5 mulheres e os 5 homens mais cobiçados do ano! LEIA MAIS AQUI.

Homem tenta destravar cadeados, não consegue e morre carbonizado dentro da própria casa

O trabalhador autônomo Francisco Silva Souza, de 55 anos, morreu carbonizado dentro da própria residência na noite deste domingo (18), na Avenida Sobral, bairro Ayrton Senna, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da esposa da vítima, a família estava na casa, que é de madeira, quando o incêndio começou, causado por um suposto curto circuito. No local também havia muitos produtos plásticos, pois Francisco era crediarista (vendia produtos no crediário) e as chamas se alastraram muito rápido, dando tempo apenas de tirar o filho e a esposa, com poucas coisas da casa. LEIA MAIS.

TERÇA-FEIRA

Grupo de assaltantes faz arrastão em ônibus no Acre e um deles acaba morto por passageiro

Um assaltante não identificado foi morto com vários tiros em via pública, na noite desta segunda-feira (19), após realizar um arrastão ao ônibus do transporte coletivo do Conjunto Habitacional Cidade do Povo. O suspeito foi morto na rua Algodoeiro, no Residencial Rosa Linda, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, quatro assaltantes entraram em um ônibus do transporte coletivo que faz a linha da Cidade do Povo, e de posse de facas e armas de fogo anunciaram o assalto. O motorista e os passageiros foram rendidos e tiveram os pertences roubados. Entre os pertences havia vários celulares, bolsas e carteiras das vítimas. LEIA MAIS.

Empresário que vendia carne podre e com larvas é preso no Acre; população consumia produto

Um empresário identificado com as iniciais F.C.S.A e que vendia carnes em um açougue – de sua propriedade – localizado no Segundo Distrito da cidade de Feijó, no interior do Acre, foi preso pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (20).

A ação contou com apoio do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF) e da Vigilância Sanitária Municipal. LEIA MAIS.

QUARTA-FEIRA

Após férias em Dubai com família, Virgínia e Zé Felipe, Weverton desembarca no Acre

Após participar da Copa do Mundo no Catar, o goleiro Weverton Pereira retorna ao Acre no dia 22, nesta quinta, onde cumpre uma agenda de dois dias na terra natal.

O goleiro acreano será a principal atração do Jogo Solidário entre Amigos do Ninho e Pelada Cafezar na sexta-feira (23), às 15h, no Florestão. A entrada para o evento custa um quilo de alimento não perecível. LEIA MAIS.

Em barbearia de Rio Branco, policial reage a assalto e troca tiros com bandidos

O monitorado por tornozeleira eletrônica Júlio César Tavares Nascimento, 28 anos, Alexsandro Coelho da Silva, 36, Rangel de Oliveira Lima, 40, e um adolescente de 14 anos, foram feridos a tiros durante uma tentativa de assalto na tarde desta quarta-feira (21), dentro de um barbearia localizada na rua Venezuela, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco. Na mesma ação, Aldair Feitosa da Silva, 21 anos, foi preso em flagrante, correndo pelas ruas do bairro Cadeia Velha.

Segundo informações da polícia, o monitorado Júlio César e o comparsa dele, Aldair Feitosa, chegaram na barbearia em uma bicicleta. O monitorado desceu da bicicleta de posse de uma pistola e anunciou o assalto. LEIA MAIS.

QUINTA-FEIRA

Ana Paula Cameli esbanja beleza ao postar TBT e arranca suspiro dos internautas; veja foto

Em dia de TBT, a advogada Ana Paula Cameli movimentou seu Instagram nesta quinta-feira (22). Esbanjando beleza e estilo, a acreana chamou atenção com ‘fotão’, deixando um sorriso bem leve no clique.

Com texto reflexivo, cabelo solto, sorriso no rosto e olhos fechados, a acreana falou sobre felicidade e vida: “Felicidade não é só escolha, é resultado. Sorria pra vida, e ela irá sorrir de volta. #tbt”. LEIA MAIS

Pai que cuida sozinho de quatro filhas com deficiência arrecada meio milhão no Acre

Seu Francisco, morador de Plácido de Castro, é um pai que cuida sozinho de suas quatro filhas, todas possuem deficiência. Atualmente a condição de vida deles é precária, vive em função de suas filhas, se divide entre o cuidado com elas e os serviços extras, como cuidar da casa.

As dificuldades são muitas, a sua filha mais velha tem 10 anos, as demais entre, 7, 6 e 5 anos, todas possuem epilepsia, dificuldade na fala, apenas uma delas não têm convulsões. Recentemente a sua filha de seis anos possui uma válvula na cabeça, outras duas estão fazendo acompanhamento médico e exames para investigar uma suposta microcefalia. LEIA MAIS.

SEXTA-FEIRA

Tião Viana se despede do Acre para iniciar novo projeto em Brasília; veja detalhes

O ex-governador do Acre, e irmão de Jorge Viana, Tião Viana deixa o Estado e deve fixar residência na capital do Brasil. A sua ida para Brasília foi confirmada por amigos próximos. Inclusive, nas redes sociais houve movimentação carinhosa por pessoas ligadas a Tião.

A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, teve a informação exclusiva na manhã desta sexta-feira (23) de que Viana irá iniciar um pós-doutorado na Universidade de Brasília (UnB), uma das melhores e mais conceituadas universidades públicas do Brasil. LEIA MAIS.

Catador de latinhas morre após ser atropelado na BR-364; motorista foge

Um homem de idade e identidade não reveladas foi atropelado e morto na madrugada desta sexta-feira (23), numa das cabeceiras da Ponte do Judia, na BR-364, em Rio Branco (AC).

O corpo está no IMl (Instiuto Médico Legal) e até agora não foi reclamado por ninguém. LEIA MAIS.