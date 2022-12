Luisa Sonza e Xamã: um amor possível? Eles estão dispostos

Luíza Sonza está aberta para o amor em 2023. Aliás, a dificuldade da cantora é superar traumas, depois de duas relações que se tornaram públicas nos últimos anos. Quem também está na pista para o amor é Xamã, parceiro da cantora em seu mais recente hit, “MAMA.CITA”.

As imagens do clipe são quentes e, como esperado, os fãs torcem – e muito – para uma relação entre o casal. Como o clima de amor está no ar para ambos, por que não? A torcida existe e não é pequena.

Para além das imagens do clipe de “MAMA.CITA”, publicações dos dois no Twitter, nesta terça-feira, 27 de dezembro, aguçaram ainda mais os fãs de ambos. Ela afirmou que quer voltar a namorar e o cantor colocou como meta para 2023 entrar em uma relação séria. LuMã vem aí?

“Quero namorar, mas sou traumatizada”, escreveu a intérprete de “Cachorrinhas”. Por sua vez, o cantor apostou: “Esse ano eu vou namorar sério”.

Uma fã foi precisa ao comparar as duas postagens: “Tem caroço nesse angu!”. Outros só reagiram às publicações como se o namoro já fosse algo óbvio. “Assume logo!”, pediu outra.

Recentemente, Luísa participou do “Música Boa ao Vivo”, no Multishow. Em conversa com Gloria Groove, que apresenta o programa, a gaúcha afirmou que os dois são grandes amigos.

Contudo, um comentário da intérprete de “Vermelho” deixou a loira numa saia justa. “Bota grande nisso”, ironizou Gloria. Luísa sequer conseguiu dar uma resposta para a apresentadora, que acabou rindo da situação.