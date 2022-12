Lula diz que conversou com Putin, que enviará representante para sua posse

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse que conversou por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta terça-feira (20). O petista usou suas redes sociais para comentar a ligação.

“Conversei hoje com o presidente russo, Vladimir Putin, que me cumprimentou pela vitória eleitoral, desejou um bom governo e o fortalecimento da relação entre nossos países. O Brasil voltou, buscando o diálogo com todos e empenhado na busca de um mundo sem fome e com paz”, escreveu o petista.

À CNN assessoria de Lula disse que Putin enviará uma representante para a posse do petista, no dia 1º de janeiro de 2023. Se trata de Valentina Matvienko, presidente do Conselho da Federação da Rússia.