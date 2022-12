Luzes de Natal: Getúlio Vargas ficará interditada em alguns horários até dia 31

Com a chegada do mês de dezembro, a cidade de Rio Branco começa a ser enfeitada com luzes e decoração de Natal. Neste sábado (10), a Prefeitura de Rio Branco realiza o “Acender das Luzes” na Praça da Revolução, no Centro. Com isso, o trecho da Avenida Getúlio Vargas entre a Rua Rui Barbosa e a Avenida Brasil fica fechada para passagem de veículos.

De acordo com informações da Prefeitura, o trecho da Av. Getúlio Vargas, entre a Rua Rui Barbosa e a Avenida Brasil fica fechada para passagem de veículos todos os dias, entre as 18h e as 00h, até o dia 31 de dezembro.

Segundo a Prefeitura de Rio Branco, foram instalados 14 mil metros de cordão luminoso na Avenida Getúlio Vargas, entre a Prefeitura de Rio Branco, localizada na rua Rui Barbosa e o Memorial dos Autonomistas, na Avenida Brasil, além de 500 metros de cascata luminosa na prefeitura.

Além disso, completando 25 mil metros de cordão luminoso e led, há 3 árvores de natal espalhadas em Rio Branco, sendo uma na rotatória da AABB e duas na Praça da Revolução, 2 grandes bolas luminosas na praça e iluminação no Terminal Urbano.

Segundo a Prefeitura, uma das novidades de 2022, são duas spinners 360º, em uma plataforma instalada dentro das bolas de Natal, para que os visitantes se divirtam fazendo fotos e vídeos. O pedido é que os visitantes marquem a Prefeitura de Rio Branco no Instagram, com o @prefriobranco.

O Acender das Luzes deste sábado (10), acontece a partir das 18 horas, com apresentação de DJ com música natalina, chegada do Papai Noel, presença do Papai Noel na casinha para tirar fotos e pintura corporal para as crianças.