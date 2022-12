Macron vira alvo de críticas por comportamento constrangedor na final da Copa do Mundo

- Publicidade-

No início da Copa, quando o Catar estava no centro das críticas mundiais e ameaçado de boicote, o presidente francês vaticinou: não se deve misturar esporte e política. No fatídico domingo para a seleção francesa, ele pareceu demonstrar o contrário, ao se utilizar de uma retórica típica de campanha eleitoral no discurso aos jogadores.

“O que esta partida também nos diz é que nunca há um cenário escrito com antecedência, que sempre é possível”, disse Macron, entre palavras motivadoras e o final épico de “Viva a França, viva a república”.