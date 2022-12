Mais de 80 mil pessoas já visitaram feira de eficiência energética em Rio Branco

A exposição de eficiência energética promovida pela Energisa, em Rio Branco, já atraiu mais de 80 mil visitantes desde a inauguração, em 7 de dezembro. A atração ficará no Via Verde Shopping até 12 de janeiro de 2023. Quem tiver interesse, pode passar na Praça de Alimentação de 10h às 21h. A programação é uma excelente pedida para os feriados de Natal e Ano Novo.

Jogos e experimentos científicos são instrumentos usados pela Energisa para orientar a população sobre consumo consciente ou explicar o funcionamento de equipamentos do ponto de vista técnico, mas de forma lúdica.

O objetivo da exposição é também alertar sobre o uso seguro e eficiente de energia elétrica e os efeitos dos investimentos da distribuidora para levar energia limpa e de qualidade aos acreanos, inclusive os que antes não tinham acesso à eletricidade, como a população que vive em áreas mais isoladas do estado.

A exposição Eficiência Energética marca as comemorações pelos quatro anos de implantação da Energisa no Acre, que durante este período investiu em modernização no sistema elétrico do Acre, com redução da frequência e duração das faltas de energia, aplicando até este momento R$ 1 bilhão com a construção e modernização de subestações e redes de distribuição reduzindo a distância entre a empresa e os clientes.

Ciência e interação – Entre as atrações da exposição de eficiência energética está o Gerador de Van de Graaff, que produz o efeito de arrepiar os cabelos de quem tocar na cúpula, isolado da Terra, pois o cabelo fica eletrizado com cargas da mesma polaridade, que consequentemente se repelem.

Outro equipamento que chama a atenção do pública é a Pilha Humana, que ilustra como que nosso corpo pode funcionar como uma pilha elétrica e a Bicicleta Geradora de Energia, que simula a geração de energia (acendendo os LEDs e funcionando um ventilador) ao ser pedalada, por exemplo.