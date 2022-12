Mamude e Adriano são mais dois reforços do Galvez para o Estadual de 2023

O meia Mamude, ex-Humaitá, e o atacante Adriano, contratado no futebol mineiro, são mais dois reforços do Galvez para a disputa do Campeonato Estadual de 2023.

“Temos limitações financeiras, mas queremos ter um grupo competitivo e isso é possível. O Mamude e o Adriano vão somar muito no Galvez”, avaliou o técnico Kinho Brito.

25 atletas

De acordo com o treinador do Imperador, o elenco profissional será formado por 25 atletas.

“Estamos com o planejamento fechado. Iremos aproveitar os atletas do Sub 20 e vamos chegar forte no Estadual”, avaliou o técnico.

No dia 23 de janeiro

Kinho Brito confirmou para o dia 23 de janeiro o início da preparação do Galvez para o Campeonato Estadual.