Marcelo Freixo será nomeado presidente da Embratur no governo Lula

Ao GLOBO, Freixo disse que aceitou a indicação. Candidato ao governo do Rio este ano, o deputado foi derrotado por Cláudio Castro (PL), governador reeleito com o apoio de Jair Bolsonaro.

Freixo chegou a participar do grupo de transição de Turismo e era um dos cotados para assumir o comando da pasta. No PSB, porém, a prioridade foi dada a outros quadros, como Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública), Márcio França (Portos e Aeroportos) e o vice Geraldo Alckmin (Indústria e Comércio). A legenda conseguiu emplacar três ministros na Esplanada.

O Ministério do Turismo é muito importante para o desenvolvimento do nosso país e para o fomento da economia. Conto com o deputado Freixo para me auxiliar a reconstruir o turismo brasileiro, reforçando nossa imagem junto aos mercados internacionais e, assim, atrair mais turistas para o Brasil. Ele prontamente aceitou — afirmou a ministra.