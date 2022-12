Mata-mata da Copa do Mundo começa neste sábado com dois jogos

Agora perdeu, cai fora. Dois jogos abrem as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, neste sábado. Ou seja, a fase eliminatória do Mundial. No estádio Internacional Khalifa, em Doha, a Holanda, líder do Grupo A, encara os Estados Unidos, que ficou em segundo no Grupo B.

Em seguida, no Estádio Ahmed bin, em Al Rayyan, a Argentina, primeira colocada no Grupo C encara a Austrália, segunda do Grupo D. Em caso de empates, as partidas irão para uma prorrogação de 30 minutos, e persistindo a igualdade, a classificação sairá nos pênaltis.

Os vencedores dos dois jogos se enfrentam na próxima sexta-feira, já pelas quartas de final.

Confira os horários (de Brasília) dos jogos deste sábado:

12h – Oitavas de final (jogo 1) – Holanda x Estados Unidos – veja escalações e onde assistir