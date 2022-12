Menino Jesus e vários santos são furtados de presépio: ‘primeira notícia do Natal’

Cerca de 10 imagens santas, como o menino Jesus, Maria e José, foram furtadas de uma igreja em Cruzeiro de Santo Antônio, em Juiz de Fora. A informação foi divulgada neste sábado (24) pela Paróquia de São Pedro nas redes sociais.

O presépio estava montado no muro do local para celebrar o Natal e foi levado durante a madrugada deste sábado. As peças ainda não foram recuperadas e nenhum suspeito do crime foi identificado ou detido.

Em um comunicado, o furto foi lamentado e classificado como infelizmente “a primeira notícia desse Natal”. Confira abaixo.