Ministros serão divulgados até o fim da semana, diz Rui Costa

O ex-governador da Bahia e futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta terça-feira (20/12) que a estrutura dos 37 ministérios do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já está pronta. Segundo o futuro ministro, o anúncio dos nomes dos ministros que irão compor a Esplanada deverá ser feito por Lula ainda esta semana.

“Ele vai anunciar ao longo da semana. Essa semana ele pretende anunciar os ministros. Eu diria que a grande maioria, ou quase a totalidade, ele já tem definido. Ele está esperando uma oportunidade adequada para fazer o anúncio”, apontou.

Questionado sobre os possíveis ministros, Rui Costa não quis adiantar. “Minha prioridade nesses dias todos tem sido a de concluir a estruturação dos ministérios. Diria que está praticamente tudo pronto, todo mundo já tem onde sentar, já tem gabinete pra todo mundo, já tem a definição de todo mundo onde vai ficar, está tudo organizado. O organograma está pronto. Nós vamos divulgar essa semana todos os ministérios.”

Apenas cinco nomes foram divulgados na semana passada, como o de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda; Flávio Dino para o Ministério da Justiça; Rui Costa para a Casa Civil; José Múcio Monteiro para o Ministério da Defesa e Mauro Vieira para Relações Exteriores. Além disso, a cantora Margareth Menezes confirmou que aceitou o convite para o Ministério da Cultura e nesta segunda foi decidido em reunião o nome do senador eleito Camilo Santana (PT-CE) para o Ministério da Educação.

Costa destacou ainda que as pastas foram desenhadas de modo a não elevar as despesas e sem a criação de novos cargos, exceto a de ministros. “Vai ter o mesmo custo. A delegação que Lula me deu foi para ampliar 37 ministérios sem elevar o custo. Apesar de alguns duvidarem disso, nós conseguimos fazer. Quero dar a boa notícia, isso já está concluído e já está feito sem haver criação de cargos. Fora o cargo dos ministros, toda estrutura foi feita a partir do remanejamento das estruturas existentes.”

“É um esforço grande porque significa inclusive a diminuição de cargos em relação ao que era antes. Conseguimos finalizar e cada ministro que for nomeado receberá o ‘kit ministro’ com seu organograma, onde vai ficar, tudo que ele precisa para trabalhar depois da posse”, completou.