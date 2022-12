Morre idoso levado para funerária ainda vivo; suspeita é de hipotermia

O idoso José Ribeiro da Silva, de 62 anos, que foi dado como morto por engano, teve a morte confirmada e, segundo o delegado responsável pela investigação do caso, Petterson Amin, a causa pode ter sido hipotermia. Segundo a família do homem, que estava com câncer, o Hospital do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu, atestou o óbito do paciente, no entanto, ainda vivo, ele chegou a ser colocado em uma câmara fria e ficou por cerca de 5 horas dentro de um saco plástico.

O médico Lucas Campos, que assinou o atestado de óbito, foi afastado de duas atividades. De acordo com a irmã de José, Aparecida Ribeiro da Silva, ela foi avisada que o homem ainda estava vivo pelo funcionários de uma funerária em Rialma, cidade de origem do paciente, a cerca de 100 km do hospital onde ele estava internado.

Ao Metrópoles, o delegado Petterson Amin informou que solicitou exames para comprovar a causa morte do idoso, já que, inicialmente, ele pode ter morrido por hipotermia, ou seja, quando há perda excessiva de calor do corpo. “A causa da morte sendo hipotermia aumenta a responsabilidade do médico. Por isso, vamos alterar a tipificação do inquérito, que antes estava como tentativa de homicídio e, hoje, está como homicídio consumado, por dolo eventual”, disse o investigador.

O idoso morreu na última quinta-feira (1º/12). O corpo dele foi enterrado em Rialma, no norte goiano. O delegado completou que, na próxima semana, a polícia vai ouvir o médico, a família e coletar os documentos necessários.