Morre veterano da 2ª Guerra Mundial aos 101 anos; confira

Faleceu aos 101 anos, o ex-combatente da 2ª Guerra Mundial, Manoel Domingos, nesta quarta-feira (30), em Três Lagoas. Com a partida de Domingos, resta apenas um remanescente dos quase mil pracinhas do Mato Grosso do Sul que foram com a Força Expedicionária Brasileira (FEB) para a Itália, entre os anos de 1944 e 1945, estando ele com mais de cem anos.