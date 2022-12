Motorista de aplicativo é rendido e ferido a tiros após ser roubado em Rio Branco

O motorista de aplicativo de moto Sirdney Dias da Silva, de 30 anos, foi ferido após um roubo na noite desta quarta-feira (28), no estacionamento do Estádio Arena da Floresta, no bairro Areal, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Sirdney estava conversando com uma passageira no estacionamento do Estádio, quando foi rendido por um assaltante que chegou a pé, e de posse de uma arma de fogo rendeu as vítimas e fez eles deitarem no chão. Após o assaltante ter subtraído os celulares e as carteiras das vítimas, Sirdney tentou reagir e foi ferido com dois tiros, sendo que um pegou de raspão na cabeça e outro na perna esquerda. Após a ação, o criminoso fugiu correndo do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias para a ocorrência, sendo uma Básica (06) e a Unidade Avançada (01), que estiveram no local e realizaram os primeiros atendimentos Sirdney. Os socorristas da avançada atenderam o homem e, após ser estabilizado, o profissional foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelo assaltante na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheu as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).