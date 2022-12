Motorista invade preferencial e atropela casal que estava em motocicleta em Rio Branco

O motociclista José Orleilson Moreira de Souza, 44 anos, e a passageira da moto, Mauricelia Pernasil da Silva, 37, ficaram gravemente feridos após colidirem contra um carro na tarde de sábado (24), na Estrada do Calafate, no bairro Valdemar Maciel, na região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, José e Mauricelia estavam saindo de uma residência de luxo e trafegavam no sentido bairro-centro em uma motocicleta modelo Biz, de cor preta e placa NAC-7554, mas ao fazer a conversão normalmente de forma correta na rotatória, foram surpreendidos por um carro modelo Pampa, de cor branco e placa MZN-0228, que não teve o condutor identificado e trafegava sentido centro-bairro, e invadiu a rotatória e acabou atropelando o casal.

Com a força do impacto, a motocicleta foi parar embaixo do Pampa e as pernas direita de José e Mauricelia acabaram quebrando e tendo fratura exposta. Após a colisão, o motorista do veículo permaneceu no local e prestou socorro às vítimas do acidente.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ao chegar no local prestou os primeiros atendimentos com uma ambulância de suporte básico, sendo necessário pedir apoio da ambulância de suporte avançado para estabilizar o quadro clínico das vítimas, e encaminhou o casal ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito não foi acionado, pois o causador do acidente fez acordo com parentes das vítimas e se comprometeu em pagar todos os danos. A moto foi removida por familiares das vítimas e o motorista saiu do local dirigindo o próprio veículo.