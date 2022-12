Mototáxi é vítima de assalto por monitorado da justiça em Cruzeiro do Sul

O fato ocorreu na manhã desta quinta-feira (1), quando um homem pegou uma viagem para o bairro da Cohab. Ao chegar no local, o criminoso deu um mata leão no mototáxi e a vítima veio a desmaiar.

Ao acordar, Vanisio Almeida de 49 anos, viu que seu veículo teria sido levado juntamente com sua carteira com documentos pessoais, uma quantia de R$ 200 em espécie e seu celular. Em seguida, ele pediu ajuda em uma residência para acionar a polícia militar através do 190.

Segundo a polícia, o acusado, José Eliton Ferreira de Alencar, de 23 anos é monitorado da justiça. Ele foi identificado e constatado que após o roubo, rompeu a tornozeleira próximo a UFAC, em Cruzeiro do Sul.

O caso será levado para delegacia geral da cidade, para os procedimentos cabíveis.