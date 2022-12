Mulher suspeita de espancar gravemente os filhos de 7 e 3 anos é presa no Acre

No ultimo sábado (10), uma equipe da Polícia Civil deu cumprimento ao mandado de prisão em desfavor de S.S.M, de 23 anos, pelo crime de lesão corporal grave, praticado contra seus dois filhos, que são crianças.

S.S.M, estava presa, processada por ter participação em dois homicídios nos anos de 2021 e 2022. Mas, recentemente, foi posta em liberdade provisória para poder cuidar dos dois filhos.

- Publicidade-

Entre os homicídios está o do adolescente José Evlair Felix de Araújo, de 14 anos, que foi morto com mais de 15 terçadadas em agosto do ano passado. Na época, a polícia informou que ele foi entregue pela tia para ser morto pelo “tribunal do crime”. A outra morte é de Leidiane de Oliveira Barroso, no dia 6 de março deste ano.

Os filhos de S.S.M serão encaminhados a um abrigo na cidade de Cruzeiro do Sul pelo Conselho Tutelar de Feijó, em cumprimento a ordem judicial.