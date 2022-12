Náuas quer disputar suas partidas no Campeonato Estadual 2023 na Arena do Juruá

O presidente do Náuas, Zacarias Lopes, pretende disputar as partidas da equipe no Campeonato Estadual de 2023 na Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Nas últimas temporadas, o Cacique tem vivido verdadeiras “aventuras” para jogar o torneio mais importante do futebol acreano.

“Tenho sido pressionado por pessoas do governo do Estado para mandar os jogos do Náuas em Cruzeiro do Sul. Acho justo e vamos tentar atuar perto da nossa torcida”, declarou o presidente.

Condições impostas

De acordo com o presidente da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC), Antônio Aquino, o Náuas pode atuar na Arena do Juruá, mas existem condições.

“A primeira exigência é com relação aos laudos da Arena do Juruá, isso é básico. Outro detalhe é com relação ao deslocamento dos clubes para Cruzeiro do Sul. Se o governo quer os jogos em Cruzeiro do Sul deve custear as viagens dos adversários do Náuas”, afirmou Antônio Aquino.

É importante lembrar!

O Náuas foi rebaixado em 2013, mas o Juventus desistiu do Estadual em 2014 e o Cacique seguiu na elite do futebol acreano. Em 2015 a equipe voltou a ser rebaixada e retornou à primeira divisão somente em 2019. Contudo, o Náuas não jogou o Estadual da 2ª Divisão é uma das condições impostas pela FFAC para retorno foi mandar todas as partidas na capital acreana. Agora, o Náuas quer jogar em casa.