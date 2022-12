Neymar é expulso após simulação, mas Mbappé dá vitória ao PSG no fim

Os brasileiros pareciam ter protagonismo positivo na partida. Aos 14 minutos do primeiro tempo, Neymar cobrou falta na medida para Marquinhos subir de cabeça e abrir o placar. O atacante chegou a 10 assistências na competição e igualou-se a Messi como maior garçom. Mas o segundo tempo reservava momentos ruins para a dupla.

Neymar durante PSG x Strasbourg (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Logo aos cinco minutos, o zagueiro foi desviar um cruzamento na área e acabou marcando contra. Com a igualdade no placar, Neymar foi expulso e deixou o time com um a menos. Ele recebeu dois amarelos em um intervalo de dois minutos: o primeiro por deixar o braço no rosto de Thomasson, e o segundo por simular pênalti em jogada com Djiku. O cartão vermelho, que tira Neymar do jogo do dia 1º de janeiro, foi aplicado aos 16 minutos da etapa final.