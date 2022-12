Após empate sem gols no tempo normal, Brasil e Croácia estão na prorrogação decidindo uma vaga na semifinal da Copa do Mundo do Qatar, no estádio Cidade da Educação. Neymar fez o primeiro aos 15 minutos do tempo extra e vai classificando a seleção brasileira.

O jogo é bastante truncado, com a Croácia marcando forte e se segurando na defesa. O goleiro Livakovic fez boas defesas.

Quem passar pega o vencedor de Argentina e Holanda, que se enfrentam nesta sexta-feira (9), ás 16h.