Nivea Stelmann mostra piscina e churrasqueira de sua mansão nos EUA; vídeos

A atriz Nivea Stelmann, de 48 anos, que vive nos EUA com a família desde 2016, fez um pequeno tour pela mansão onde mora no país. Enquanto curtia um momento de sol, ela mostrou a piscina e a churrasqueira na residência de luxo.

Em vídeos divulgados em seus Stories do Instagram, ela mostrou aos seguidores como ficou a área externa de sua casa após uma reforma.

Nos registros, ela aparece sentada em uma das espreguiçadeiras da casa, onde ela mora com o marido, Marcus Rocha, e os filhos, Miguel Stelmann Frias, de 18 anos (seu filho com o ex-ator Mario Frias) e Bruna Rocha, de 8 anos, sua filha com Marcus.