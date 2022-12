No Acre, número de pedidos de divórcio cai mais de 22% e tem a segunda maior queda

Em 2022, o número de acreanos que decidiram entrar com pedido de divórcio, caiu consideravelmente. O levantamento foi realizado pelo Colégio Notarial do Brasil, que reúne dados de 8.354 cartórios do país.

No Acre, houve uma queda de 22,6% em relação ao número registrado no ano passado.

A Folha de São Paulo divulgou os dados em uma matéria publicada na última semana. Na reportagem, o jornal aponta que em 2020, a plataforma dos cartórios, por conta da pandemia, elaborou uma ferramenta que fazia os registros de divórcios de forma totalmente digital.

O processo era feito por vídeo chamada e acompanhado por um tabelião, que segundo o Colégio, contribuiu para o aumento dos casos naquele ano, “além dos problemas conjugais que se intensificaram devido ao intenso contato durante o período de isolamento”.