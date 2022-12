No Acre, qualidade no atendimento a crianças no SUS é superior a média nacional

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou uma pesquisa na última quinta-feira (21) sobre o atendimento a criança no Sistema Único de Saúde (SUS). O Acre, com índice 5,8, está entre os estados com média superior a nacional no índice de qualidade de atendimento.

Os dados constam na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (Pnad) de Atenção Primária à Saúde Infantil. Os questionamentos foram aplicados aos responsáveis pela saúde de crianças e adolescentes de até 13 anos que recorreram pelo menos uma vez a um posto de saúde.

- Publicidade-

Para a avaliação, o PCATool avalia os seguintes atributos: facilidade com que as pessoas utilizam serviços de saúde; regularidade; continuidade do tratamento e oferta dos servidos.

A pesquisa é uma adaptação do índice PCATool (Primary Care Assessment Tool), que significa instrumento de avaliação da atenção primária à saúde, na tradução livre. De acordo com esse índice, validado pelo Ministério da Saúde, o escore acima de 6,6 indica uma elevada qualidade no sistema de saúde. A média do Brasil está em 5,7, em uma escala de 0 a 10

No momento da pesquisa o Brasil tinha 38 milhões de crianças e adolescentes de até 13 anos. Desse total, 31,5 milhões (82,9%) utilizaram algum serviço de saúde no período abarcado pelo estudo.

O Acre tem uma média de 5,8 e está entre os estados com índice superior a média nacional, junto com os estados do Mato Grosso, Santa Catarina, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul, Tocantins, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Ceará e Roraima.