Nova alteração no preço da gasolina; saiba o valor nas bombas

Recentemente, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou sua pesquisa semana e apontou o preço médio da gasolina. A saber, ele caiu pela quarta semana consecutiva e novamente está abaixo dos R$ 5 nos postos de combustíveis usados neste levantamento. Assim sendo, qual será a média diretamente nas bombas? Saiba mais abaixo.

Novo preço da gasolina

Essa notícia pode ter chegado em boa hora após um período de aumento depois das eleições presidenciais deste ano. Agora, a nova média da gasolina no país está com o preço de R$ 4,94 por litro, uma queda de 1,4% em comparação ao valor da última semana quando estava em R$ 5,01. Esse importante recuo está ligado à redução de 6% nos preços cobrados nas refinarias da Petrobras.

Já a diminuição nos preços pela estatal ocorreu devido ao contexto de volatilidade nos preços internacionais do petróleo, que obteve seguidas quedas nestas últimas semanas. Contribuiu ainda, o recuo do cobrado pelo etanol anidro, que compõe 27% da mistura da gasolina no país. De acordo com a ANP, p preço do biocombustível já está caindo há 5 semanas, e acumula uma diminuição de 5% em 1 mês, por R$ 3,10 o litro.

Outros que também tiveram uma redução nos preços foram o diesel S10 e o gás liquefeito de petróleo (GLP) usados em caminhões e gás de cozinha. Nestes casos, o recuo foi de 2,2% e 0,5%, respectivamente e as porcentagens representaram a passagem de R$ 6,63 para R$ 6,48 do litro do diesel e de R$ 109,99 para 109,43 do botijão de 13kg.

