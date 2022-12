Novo padrinho? Jarude troca afagos com Alan Rick e sinaliza possível aliança para 2023

Afagos

O vereador de Rio Branco e deputado estadual eleito, Emerson Jarude (MDB), trocou afagos nas redes sociais com o deputado federal e senador eleito Alan Rick (UB). A aproximação dos dois ocorreu ainda na campanha eleitoral, quando Jarude declarou apoio a Alan Rick na disputa pelo Senado mesmo o seu partido apoiando outra candidatura, a de Márcia Bittar (PL). “Visitando nosso senador eleito Alan Rick e tratando do futuro do Acre. Feliz em ter um parlamentar comprometido e dedicado aqui no Congresso. Muito obrigado pela recepção e conte sempre comigo”, escreveu Jarude.

Padrinho

Desde que entrou no MDB, Jarude tem sido “apadrinhado” pelo deputado federal e presidente regional da sigla, Flaviano Melo. Como Flaviano fica sem mandato a partir de fevereiro do próximo ano, já que não se reelegeu, Jarude pode estar de olho em um novo “padrinho”, que pelo visto atende pelo nome de Alan Rick.

Reciprocidade

A relação da dupla parece recíproca, se o encontro dos dois rendeu postagem nas redes sociais de Jarude, nas de Alan Rick não foi diferente. “Que alegria receber em meu gabinete, em Brasília, o Deputado Estadual eleito Emerson Jarude, parlamentar mais bem votado em Rio Branco. É um dos políticos mais promissores da nova geração, com o qual tenho grande convergência de ideias e sonhos para o desenvolvimento do Acre e do Brasil”, escreveu Alan.

Futuro

A aliança de agora pode ser um sinal do que vem no futuro. Jarude é um possível prefeiturável em 2024 e já começa a costurar de agora sua base de apoio. Ter um senador no seu palanque é um importante passo para construir uma candidatura forte.

Milhões

Aprovado na última terça (6) pela Aleac, o Projeto de Lei que autoriza o Governo do Estado a contrair um empréstimo de até U$ 45 milhões (cerca de R$ 250 milhões) foi sancionado nesta quinta (8) pelo governador Gladson Cameli (PP).

Melhorias

O empréstimo será contratado junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e tem por objetivo, segundo o governo, melhorar as gestões fiscal, orçamentária e patrimonial da administração pública. Na Aleac, houve reclamação de deputados da oposição, por conta do empréstimo ter foco apenas na máquina pública, sem levar em conta geração de emprego ou benesses para a população, por exemplo.

Reforma

Por falar em Gladson, o governador disse com exclusividade ao ContilNet, na última quarta-feira (7), que vai encaminhar uma nova Reforma Administrativa para a Aleac na próxima segunda-feira (12). Segundo Cameli, a proposta tem o objetivo de tornar a administração mais transparente.

Novos secretários

Na mesma entrevista, o governador afirmou que logo após a aprovação da Reforma, vai começar a decidir os nomes que vão ocupar as secretarias em seu segundo mandato, que tem início em 1° de janeiro de 2023. “Vou começar a definir os novos nomes que vão compor o secretariado do segundo mandato a partir da próxima semana, depois que a Aleac aprovar a nova Reforma Administrativa, que entregarei pessoalmente na segunda-feira”, disse o governador ao ContilNet.

14º

O abono salarial será pago aos servidores da Educação do estado pelo segundo ano consecutivo. Uma espécie de 14º salário, o valor pago será proporcional ao vencimento de cada profissional e equivalente ao 13° salário. Ao todo, serão quase 15 mil trabalhadores contemplados.

Fake News

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) realizou ontem o seminário “Os desafios do Ministério Público brasileiro diante do cenário de desinformação sobre a vacinação”. O evento contou com as palestras dos pesquisadores Dra. Natália Pasternak e Dr. Wanderson Oliveira e da coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Renata Quiles. Em tempos de fake news e de pós-verdade, é sempre importante esse tipo de evento.

PEC da Transição

Após passar pela CCJ e ser aprovada ontem, em 1º turno no Senado, a PEC da Transição segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Por lá, a PEC também precisa passar por uma análise na CCJ da Casa, mas há a expectativa que Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, adote uma manobra regimental para reduzir o período da tramitação.