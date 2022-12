Número de ministérios de Lula será 60% maior que o de Bolsonaro

Caso se confirme o anúncio feito neste sábado (17) pelo futuro ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, no terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Brasil terá, a partir do ano que vem, cerca de 60% mais ministérios do que na configuração atual da Esplanada, sob comando de Jair Bolsonaro (PL).

Rui Costa declarou à imprensa neste sábado que o governo Lula terá 37 ministérios –14 a mais do que os atuais 23.

Entre as áreas mencionadas por Costa que devem voltar a ter ministro próprio estão Esportes, Portos, Transportes, Pesca e Cidades, além do retorno da trinca Fazenda, Planejamento e Indústria, atualmente concentrada sob o guarda-chuva do Ministério da Economia.