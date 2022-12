O objetivo de Valdemar ao lançar um candidato do PL para presidência do Senado

“O PL elegeu a maior bancada no Senado Federal, portanto, é natural e legítimo que o partido pleiteie a presidência da Casa. O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, apoia a decisão que a bancada no Senado tomar em torno do nome que for escolhido na reunião de quarta que vem, dia 7, para disputar o cargo. Valdemar é conhecido por ser um homem de palavra e, principalmente, por apoiar firmemente os nomes do PL eventualmente lançados nas disputas pelos cargos no Congresso”, diz o texto.