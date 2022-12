O que o show da Argentina contra a Croácia ensina para a Seleção Brasileira

O que fica de lição para a Seleção Brasileira com esses dois jogos, tendo em vista a discrepância do resultado apresentado por brasileiros e argentinos contra o mesmo adversário?

Finalizações

Na partida das quartas de final, a Seleção Brasileira teve 21 chutes totais contra os croatas, sendo que 11 deles foram em direção ao gol de Livakovic. No entanto, apenas uma vez a bola acabou entrando.

No jogo desta terça, a Argentina finalizou 9 vezes ao todo. Sete arremates foram em direção ao gol e três gols saíram.

Nas duas partidas a Croácia jogou mais reativa, e Brasil e Argentina criaram oportunidades de marcar. Apesar disso, a Argentina teve mais capricho nos momentos decisivos para superar a defesa adversária e sair com a vitória.

Malandragem

Após ficar na frente do placar, a Argentina soube controlar bem as ações do jogo, e acabou sendo pouco ameaçada pela Croácia, que não conseguiu marcar.

No jogo das quartas de final, a Seleção Brasileira abriu o placar no final do primeiro tempo da prorrogação, com gol de Neymar, e chegou a ver a vaga na semifinal de perto.

No entanto, cedeu um contra-ataque no final do jogo, em um lance onde a maioria de seus atletas estavam no campo de ataque, e viu a Croácia empatar e levar a decisão para o pênaltis.

Estando em vantagem, faltou a seleção controlar a partida, e fazer o possível para manter o resultado favorável em 1 a 0 para se garantir sem sustos na semifinal. Naquela partida, em um chute a gol a equipe sofreu o empate.