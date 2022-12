Obama, Macron, Fernández: líderes mundiais lamentam morte de Pelé

A morte do ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, nesta quinta (29/12), tem sido lamentada por vozes de todo o mundo. O ex-atacante do Santos e da Seleção Brasileira morreu aos 82 anos após ficar internado por um mês no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Além da imprensa internacional destacar os feitos do Rei do Futebol, líderes mundiais também prestaram homenagem a Pelé. “O Jogo. O Rei. A Eternidade”, escreveu o presidente francês Emmanuel Macron.

“Pelé foi um dos maiores que já jogou o belo jogo. E como um dos atletas mais reconhecidos do mundo, ele entendeu o poder do esporte para unir as pessoas. Nossos pensamentos estão com sua família e todos que o amavam e admiravam”, publicou o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, junto a uma foto ao lado do Rei.

Presidente da Argentina, Alberto Fernández lamentou. “Um dos melhores jogadores de futebol da história nos deixou. Sempre nos lembraremos daqueles anos em que Pelé deslumbrou o mundo com suas habilidades. Um grande abraço a sua família e ao povo brasileiro que o levará no coração”. Há pouco de dois anos, o povo argentino também perdeu seu maior ídolo futebolístico, Diego Maradona.

O presidente americano Joe Biden afirmou que a trajetória de Pelé, que vem de origem humilde, é “uma história do que é possível”.