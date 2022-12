Está acontecendo tudo o que os argentinos e franceses não queriam: a disputa do título do tricampeonato mundial de futebol por prorrogação. A batalha no campo será por 30 minutos.

Depois da Argentina se manter com tranquilidade por todo o primeiro tempo do jogo com dois gol de vantagens, Mbappé fez dois gols seguidos, empatando com os hermanos.

Agora, serão 30 minutos de prorrogação.

E segue o jogo.