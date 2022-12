Passageira pula de carro por achar que seria estuprada por motorista de app e recebe carta dele

Uma jovem de 26 anos saltou de um carro em movimento por acreditar que seria sequestrada e estuprada por um motorista de aplicativo, em Goiânia . A designer de unhas Walirrane Ramos contou ao g1 que ficou com medo após o homem fazer diversas perguntas. Depois de pular do carro, ela teve diversos ferimentos. No dia seguinte, o condutor teria enviado uma carta para ela pedindo desculpas.

“Eu tirei o cinto, sem ele perceber, abri a porta do carro e pulei. Fiquei inconsciente. Me disseram que foi ele que chamou o socorro para mim e que depois ele foi embora, fugiu do local. Minha bolsa estava dentro do carro dele. Quando foi ontem, jogaram minha bolsa no quintal de casa e tinha uma carta dele”, disse a jovem.