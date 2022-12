Patatá atropelado, 13º antecipado, carro inavadindo bar e mais: veja as mais lidas

Governo informa pagamento de 2ª parcela do 13º e adianta salário dos servidores

O governo do Estado do Acre, por meio das secretarias de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e da Fazenda (Sefaz), realiza o pagamento da segunda parcela do 13º, que estará disponível em conta no dia 20 de dezembro, terça-feira, e antecipa para terça-feira, 27, o pagamento dos servidores públicos ativos referente ao mês de dezembro e para o sábado, 24, o pagamento dos aposentados e pensionistas. LEIA MAIS.

‘Patatá’ é atropelado em Rio Branco ao descer de carreta para dançar; VÍDEO

O personagem ‘Patatá’, da Carreta da Alegria Sonho Meu, que vem fazendo um sucesso estrondoso desde que chegou no Acre, passou por maus bocados na noite da última terça-feira (6).

Um vídeo que chegou à redação do ContilNet mostra o momento em que Patatá desce da carreta para fazer sua apresentação de dança nas ruas e é atropelado por uma moto. LEIA MAIS.

QUINTA-FEIRA

Carro invade tradicional Bar do Santinho em Rio Branco e trânsito fica comprometido

Um carro da marca Chery, de cor vermelho, colidiu contra a casa do proprietário do bar do Santinho, na tarde desta quinta-feira (8), na rua Isaura Parente, no bairro Bosque, em Rio Branco. LEIA MAIS.