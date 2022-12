Pela primeira vez, Deracre reúne servidores em festa de confraternização; veja fotos

Servidores do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), entre efetivos, comissionados e terceirizados, além de seus familiares, foram reunidos neste sábado (10), numa festa de confraternização na sede da Asderacre, a associação da categoria. A festa foi organizada pela direção do órgão como forma de agradecimento aos servidores pela dedicação às atividades do órgão durante todo o ano.

“É a forma que encontramos para dizer da importância que eles têm para o órgão”, disse Petrônio Antunes, diretor-presidente da autarquia.

- Publicidade-

O Deracre é um dos órgãos estaduais mais antigos, que foi fundado no mesmo ano em que o então Território Federal do Acre foi elevado à condição de Estado, em 1962. “A nossa lei de criação é a quarta lei editada no Estado, o que faz com que o Deracre seja a estrutura administrativa estadual mais antiga”, acrescentou Petrônio Antunes.

A autarquia tem um corpo funcional de pelo menos 800 pessoas, entre efetivos e servidores comissionados e terceirizados. Está estruturado em toda o Estado e é responsável pelas execução das maiores obras físicas que estão sendo edificadas no Acre.

Entre as obras estão, por exemplo, a duplicação da Rodovia 405, em Cruzeiro do Sul, além das pontes de Sena Madureira, de Xapuri e o Anel Viário de Epitaciolândia e Brasileia. Reunidas, as obras correspondem a investimentos da ordem de R$ 200 milhões.

Na festa na Asderacre compareceram servidores de todo o Estado. “Reunimos os servidores nesta festa para dizer a eles que só estamos conseguindo a execução de tantas obras importantes graças o empenho de todos que trabalham no Deracre. Eu tenho muito orgulho de ter a oportunidade de comandar esta equipe”, disse Petrônio Antunes.

Veja fotos da confraternização: