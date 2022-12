Pelada do Vip conquista fase de Cruzeiro da Copa Amadora

Após um empate por 1 a 1, no tempo normal, a Pelada do Vip venceu o Cruzeiro por 5 a 4 neste domingo, 11, na Arena do Juruá, e conquistou a Fase Regional de Cruzeiro do Sul da Copa Amadora.

De acordo com gestor de esportes do Estado, Júnior Santiago, o evento foi um sucesso e a meta para 2023 é transformar a Copa em um Campeonato Estadual.

“Fechamos a competição com nove equipes, mas poderíamos ter mais times. Queremos transformar esse torneio e os resultados da regional de Cruzeiro do Sul são importantes”, declarou Júnior Santiago.

Próximas regionais

As regionais do Alto Acre e Tarauacá/Envira terão as disputas da Copa Amadora a partir da próxima quinta, 15.

“Vamos realizar as duas regionais na mesma data. Fecharemos essa etapa da Copa Amadora em Rio Branco antes do Natal e as finais serão em Cruzeiro do Sul no mês de janeiro”, explicou o gestor.