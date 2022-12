Pesquisa aborda realidade de cuidadores de pessoas com Alzheimer em Rio Branco

Muito comum na terceira idade, a doença de Alzheimer tem como principal característica a perda de memória. Essa já delicada fase da vida se torna ainda mais complicada com os sintomas dessa doença, que dificultam a vivência cotidiana dos mais velhos e o convívio com seus familiares.

Sendo uma doença complexa e que se manifesta de diferentes maneiras, muitos parentes de pacientes de Alzheimer e seus cuidadores se juntam em redes de apoio como a Associação Brasileira de Alzheimer (Abraz), uma organização civil sem fins lucrativos que tem como principais objetivos conscientizar sobre o Alzheimer e promover o apoio a pacientes e familiares.

Concluintes do curso de fonoaudiologia da Uninorte, Maria Luiza Belmont, Railine Barroso e Vitória Barros realizaram um questionário com cuidadores da Abraz de Rio Branco, no Acre, que permite entender melhor como é a realidade dos cuidadores da capital acreana.

Dentre as principais dificuldades enfrentadas por eles, as respostas do questionário destacam: o convívio com os pacientes, a transferência deles de um lugar para outro e a higienização. A pesquisa feita pelas três alunas da Uninorte também mostra que alguns cuidadores desenvolvem ansiedade e estresse físico e emocional na profissão.

O Ministério da Saúde aponta que por ano surgem mais de 100 mil novos diagnósticos da doença de Alzheimer. Conforme o envelhecimento, os sintomas podem surgir, por isso é importante uma rotina saudável na vida adulta a fim de evitar ou minimizar os sintomas. “Todos nós vamos envelhecer um dia, o que muda é como estamos vivendo o hoje, se estamos nos cuidando, fazendo atividades físicas, almejando uma qualidade no futuro”, respondeu um dos servidores no questionário.